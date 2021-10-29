Эксперты ОФ «Общее дело» провели исследование по возможным рискам на предстоящих выборах депутатов Жогорку Кенеша.

По их данным, учитывая сжатые сроки принятия изменений и дополнений в конституционный закон и недостаточное время для обучения избирателей, кандидатов, политических партий, могут возникнуть проблемы, связанные с некорректным заполнением избирателями бюллетеней, путаницей между номерами кандидатов у избирателей, очаги напряженности на этапе длительного ручного подсчета голосов по единому округу.

«В целом первоначальный анализ введенной смешанной избирательной системы показывает, что имеется ряд вопросов, требующих как урегулирования на законодательном уровне, так и целенаправленной постоянной работы избирательных комиссий», — отмечено в докладе.

Проведенный ОФ «Общее дело» краткий анализ показывает, что проблемы на предстоящих выборах могут возникнуть на любом этапе избирательного процесса. Эксперты подчеркивают: возможно, это будут самые сложные выборы в истории суверенного Кыргызстана, поскольку присутствуют разные риски и вызовы, управление которыми требует усиления работы во многих областях и в разных направлениях.

После проведения выборов необходимо проанализировать проблемы, возникшие в ходе избирательной кампании, в целях их недопущения в будущем путем выработки действенных механизмов как на законодательном уровне, так и путем дальнейшего повышения уровня правовой культуры и осведомленности участников избирательного процесса.