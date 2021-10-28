Выборы-2021. Кандидат Болотбек Бегалиев получил письменное предупреждение

Кандидат по Аламединскому избирательному округу № 25 Болотбек Бегалиев получил письменное предупреждение от ЦИК за преждевременную агитацию. Решение принято на заседании.

Уточняется, что на своей странице в Facebook он разместил ряд материалов, в которых описывал последствия, что он будет делать для избирателей, если придет в парламент. Но, поскольку кампания начинается 29 октября, подобные публикации считаются нарушением.

К моменту вынесения решения претендент на мандат удалил эти публикации со своей страницы.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.