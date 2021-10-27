10:31
USD 84.79
EUR 98.42
RUB 1.22
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Мэр Бишкека попросил депутатов БГК приостановить работу на время агитации

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев попросил депутатов БГК приостановить проведение заседаний и работ по заказам избирателей на период проведения выборов с 28 октября по 28 ноября. Об этом говорится в его письме, направленном на имя председателя горкенеша Куванычбека Конгантиева.

Градоначальник отмечает, что президент Садыр Жапаров на различных площадках акцентирует внимание на необходимости обеспечения справедливых и честных выборов без использования административного ресурса на всех уровнях власти.

Айбек Джунушалиев добавил, что мэрия предпринимает все меры для реализации указанных задач. Руководители структурных подразделений мэрии, а также все муниципальные служащие предупреждены о строгом соблюдении выборного законодательства.

«Принимая во внимание то, что политические партии, представляющие Бишкекский горкенеш, участвуют в выборах депутатов Жогорку Кенеша, в целях исключения возможного неправильного толкования жителями Бишкека транслируемых в прямом эфире заседаний постоянных комиссий и фракций БГК с участием представителей мэрии города как определенного рода агитацию за ту или иную партию предлагаю рассмотреть вопрос о приостановлении заседаний, а также работ по заказам избирателей на период проведения выборов с 28 октября по 28 ноября», — говорится в письме.

В пресс-службе мэрии Бишкека отметили, что муниципалитет не предлагал полностью остановить работу БГК. «Мэрия столицы обратилась с предложением о приостановлении проведения в предвыборный период заседаний постоянных комиссий и фракций БГК, транслируемых в прямом эфире. Это сделано с целью исключения возможного толкования выступлений депутатов горкенеша, представляющих партии, участвующие в выборах в Жогорку Кенеш, в качестве предвыборной агитации. Также предлагалось приостановить использование средств, предусмотренных в городском бюджете на исполнение наказов избирателей, для исключения фактов подкупа избирателей», — сообщили в мэрии.

Отметим, что законодательство КР не требует приостановления деятельности кенешей на время выборов.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211747/
просмотров: 285
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. 329 кандидатов-одномандатников зарегистрировала ЦИК
Выборы-2021. В городе Ош пожаловались на директора школы: угрожает учителям
Выборы-2021. Дамирбек Асылбек уулу отказался участвовать в гонке
Выборы-2021. От партий баллотируются 250 женщин
Выборы-2021. Гражданский активист обвиняет ЦИК в предвзятости
Выборы-2021. Проведение поминок кандидатом — не агитация и не подкуп
Выборы-2021. ЦИК аккредитовала 31 международного наблюдателя
Выборы-2021. ЦИК отказала в регистрации 18 кандидатам-одномандатникам
Выборы-2021. Кандидаты-одномандатники смогут дебатировать на региональных ТВ
Канат Исаев покинул пост лидера партии «Кыргызстан»
Популярные новости
Президент прокомментировал возможность размещения американской военной базы Президент прокомментировал возможность размещения американской военной базы
Попытка суицида Садыра Жапарова. Комментарий президента спустя четыре года Попытка суицида Садыра Жапарова. Комментарий президента спустя четыре года
Президент рассказал, почему Камчыбек Ташиев живет в&nbsp;государственной резиденции Президент рассказал, почему Камчыбек Ташиев живет в государственной резиденции
Райымбека Матраимова&nbsp;&mdash; на&nbsp;госслужбу! Комментарий президента на&nbsp;призыв блогеров Райымбека Матраимова — на госслужбу! Комментарий президента на призыв блогеров
Бизнес
Премьер-министр Индии примет участие в&nbsp;климатической конференции в&nbsp;Глазго Премьер-министр Индии примет участие в климатической конференции в Глазго
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; запускает акцию по&nbsp;картам Visa! «Халык Банк Кыргызстан» запускает акцию по картам Visa!
Акция &laquo;Будущее ребенка уже сейчас&raquo; Акция «Будущее ребенка уже сейчас»
До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
27 октября, среда
10:18
COVID-19 в мире. Заразились более 244,4 миллиона, умерли более 4,9 миллиона COVID-19 в мире. Заразились более 244,4 миллиона, умерл...
10:17
В Бишкеке мужчина упал в быстроток. Его труп нашли спустя две недели
10:16
В Караколе мужчину подозревают в убийстве сожительницы
10:15
Государственный национальный русский театр драмы откроет сезон премьерой
10:02
Мэр Бишкека попросил депутатов БГК приостановить работу на время агитации