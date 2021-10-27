Мэр Бишкека попросил депутатов БГК приостановить работу на время агитации

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев попросил депутатов БГК приостановить проведение заседаний и работ по заказам избирателей на период проведения выборов с 28 октября по 28 ноября. Об этом говорится в его письме, направленном на имя председателя горкенеша Куванычбека Конгантиева.

Градоначальник отмечает, что президент Садыр Жапаров на различных площадках акцентирует внимание на необходимости обеспечения справедливых и честных выборов без использования административного ресурса на всех уровнях власти.

Айбек Джунушалиев добавил, что мэрия предпринимает все меры для реализации указанных задач. Руководители структурных подразделений мэрии, а также все муниципальные служащие предупреждены о строгом соблюдении выборного законодательства.

«Принимая во внимание то, что политические партии, представляющие Бишкекский горкенеш, участвуют в выборах депутатов Жогорку Кенеша, в целях исключения возможного неправильного толкования жителями Бишкека транслируемых в прямом эфире заседаний постоянных комиссий и фракций БГК с участием представителей мэрии города как определенного рода агитацию за ту или иную партию предлагаю рассмотреть вопрос о приостановлении заседаний, а также работ по заказам избирателей на период проведения выборов с 28 октября по 28 ноября», — говорится в письме.

В пресс-службе мэрии Бишкека отметили, что муниципалитет не предлагал полностью остановить работу БГК. «Мэрия столицы обратилась с предложением о приостановлении проведения в предвыборный период заседаний постоянных комиссий и фракций БГК, транслируемых в прямом эфире. Это сделано с целью исключения возможного толкования выступлений депутатов горкенеша, представляющих партии, участвующие в выборах в Жогорку Кенеш, в качестве предвыборной агитации. Также предлагалось приостановить использование средств, предусмотренных в городском бюджете на исполнение наказов избирателей, для исключения фактов подкупа избирателей», — сообщили в мэрии.

Отметим, что законодательство КР не требует приостановления деятельности кенешей на время выборов.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.