Новым главой Таможенной службы стал Адилет Кубанычбеков. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров. Сегодня Адилета Кубанычбекова представили коллективу. Кроме того, назначили его заместителей — Эрика Ирискулбекова и Азамата Абдыкалыкова.

Адилет Кубанычбеков возглавлял логистический центр Silk Way.

Ранее стало известно, что прежний председатель Таможенной службы Самат Исабеков подал в отставку. Отмечается, что также свои должности покинули заместители главы ГТС Кубаныч Шатемиров и Кыялбек Мукашев.