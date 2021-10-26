Выборы-2021. ЦИК отказала в регистрации 18 кандидатам-одномандатникам

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов рассмотрела заявления от 36 зарегистрированных кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Жогорку Кенеша.
В регистрации отказано 18 кандидатам:
- Кенежбек Джаналиев, выдвинутый по Жайылскому избирательному округу № 22. Отказано в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права. У него нет диплома о высшем образовании.
- Анара Исиралиева, выдвинутая кандидатом по Аламединскому избирательному округу № 25. Не оплатила избирательный залог.
- Шаршеналы Касенов, выдвинутый кандидатом по Иссык-Атинскому избирательному округу № 30. Не внес залог.
- Азамат Койчубаев, выдвинутый по Токтогульскому избирательному округу № 19. Не оплатил залог.
- Юсупов Рустамжон, выдвинутый кандидатом по Лейлекскому избирательному округу № 1. Нет документов о внесении залога.
- Ильязбек Якубов по Кадамджайскому избирательному округу № 3. Не оплатил залог.
- Камбарбек уулу Усен, выдвинутый кандидатом в депутаты по Ошскому избирательному округу № 7. Нет залога.
- Толонбай Калбаев, выдвинутый по Ошскому избирательному округу № 7. Не внес залог.
- Максатбек Жорокулов, выдвинутый по Ошскому избирательному округу № 7. Не внес залог.
- Муртазлы Козубаев, выдвинутый кандидатом по Кара-Суйскому избирательному округу № 9. Нет залога.
- Маматурайым Кадырбердиев, выдвинутый кандидатом по Алайскому избирательному округу № 11. Не внес залог.
- Уланбек Конурбаев, выдвинутый по Свердловскому избирательному округу № 29. Не оплачен избирательный залог.
- Камиль кызы Гузель, выдвинутая кандидатом по Свердловскому избирательному округу № 29. Не внесла залог.
- Сазыкбай Турдумалиев, выдвинутый по Таласскому избирательному округу № 21. Не оплачен избирательный залог.
- Бекмамат Алымбеков, выдвинутый по Свердловскому избирательному округу № 29. Не внес залог.
- Талантбек Чынтемиров, выдвинутый по Свердловскому избирательному округу № 29. Не оплачен избирательный залог.
- Абдыш Токторов, выдвинутый кандидатом по Первомайскому избирательному округу № 27. Не внес залог.
- Жеенбек Искендеров, выдвинутый кандидатом по Ленинскому избирательному округу № 26. Нет залога.
Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.