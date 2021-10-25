Садыр Жапаров поздравил Шавката Мирзиеева с победой на президентских выборах

Садыр Жапаров провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщила пресс-служба главы Кыргызстана.

Садыр Жапаров поздравил Шавката Мирзиеева с убедительной победой на прошедших вчера, 24 октября, президентских выборах и пожелал крепкого здоровья, дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана — мира, благополучия и процветания.

Лидеры стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, перспективы дальнейшего сотрудничества между государствами, а также вопросы регионального взаимодействия.

Как сообщают узбекские СМИ, действующий президент Шавкат Мирзиеев одержал победу на выборах главы государства, набрав 80,1 процента голосов.