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Власть

В селе Мыкан открыли школу. В церемонии принял участие Садыр Жапаров

Президент Садыр Жапаров принял участие в торжественной церемонии открытия школы в селе Мыкан Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, именно с этого села началась первая поездка Садыра Жапарова в регионы в качестве президента. «31 января глава государства заложил первый кирпич под строительство образовательного учреждения в этом селе», — отметили в пресс-службе.

«Образование — самая надежная основа устойчивого развития. Время показало, что только образованное общество может выдержать глобальную конкуренцию. Наличие образованного общества в Кыргызстане — это не просто желание некоторых людей, это важный государственный вопрос. Наша система образования должна быть главным механизмом развития страны», — заявил Садыр Жапаров.

Глава государства отметил, что строительству образовательных учреждений в регионах, капитальному ремонту старых школ уделяется особое внимание.

«Чем больше учебных заведений в нашей стране, тем больше школьников получат качественное образование», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Глава государства выразил благодарность Всемирной ассамблее мусульманской молодежи за содействие в строительстве социальных объектов, в частности 55 школ в наиболее нуждающихся районах Кыргызстана, в том числе 7 школ в Чуйской области.

Президент также отметил, что в этом году кыргызстанские спортсмены, занявшие призовые места на Олимпийский играх в Японии и чемпионате мира в Норвегии, подали хороший пример для молодежи и следующего поколения.

«Отрадно, что в вашем школьном комплексе построен современный спортзал. Желаю всем мальчикам и девочкам, которые будут заниматься в спортзале этой школы, нести флаг Кыргызстана за границей. В вашей школе есть не только спортивный зал, но и все современные условия для обучения. Поэтому я уверен, что ваши ученики будут хорошо учиться и внесут свой вклад во всестороннее развитие нашей страны», — сказал он.

Школа рассчитана на 300 ученических мест в одну смену. Обучение ведется в две смены.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211552/
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