Выборы-2021. «Ыйман Нуру» и сына Азимбека Бекназарова требуют снять с гонки

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступило коллективное обращение с просьбой отстранить политическую партию «Ыйман Нуру» от участия в парламентских выборах.

По данным ведомства, как поясняют заявители, «Ыйман Нуру» нужно лишить права баллотироваться в Жогорку Кенеш в связи с созданием политической партии на религиозной и этнической основе.

Обращение подписали 122 человека. Они передали в Центризбирком, а также властям страны скриншоты высказанных публично экс-депутатом парламента Турсунбаем Бакир уулу, Русланом Бекназаровым, Мыктыбеком Арстанбеком неоднозначных заявлений. Глава общественного движения «Кыргыз баалуулуктарын коргоо кыймылы» Гульзат Алиева заявляет, что эти люди устроили против нее травлю, а также угрожают суверенитету и светскости Кыргызской Республики.

В ЦИК проинформировали, что обращение находится на рассмотрении.