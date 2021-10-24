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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Турции послов десяти стран объявили персонами нон грата: указание Эрдогана

Послы десяти стран, призывавших Турцию освободить активиста Османа Кавалу, объявлены персонами нон грата. Указание МИД страны дал президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают местные СМИ.

Главы дипломатических миссий Германии, Швеции, США, Франции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Канады и Новой Зеландии должны будут покинуть Анкару.

Ранее посольства этих государств призвали власти Турции освободить предпринимателя, основателя культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу, который обвиняется в участии в попытке государственного переворота в 2016-м. С момента задержания Османа Кавалы прошло четыре года. Дипмиссии назвали суд над активистом «пятном на демократии и верховенстве права и прозрачности судебной системы».

В 2020-м суд оправдал Османа Кавалу, обвиненного в причастности к попытке свержения правительства, однако позже выдал ордер на новый арест.

Осман Кавала поддерживает религиозные и этнические меньшинства, выступает за мирное решение курдского вопроса и примирение турецких и армянских граждан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211448/
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