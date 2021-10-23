Президент выступает за введение в школах урока религиоведения

Сегодня на пресс-конференции президент Садыр Жапаров ответил на вопрос о религиозной политике. По его мнению, религия не должна вмешиваться в дела государства, но изучать ее нужно уже со школы.

«Мы живем только по признанным законам, которые мы приняли. Самый главный закон — Конституция. У нас религия отделена от народа, и она не должна вмешиваться в дела государства. В части религиозной политики скажу так: если люди идут в политику, то они не должны работать в муфтияте или мечети. При этом если человек просто верует в бога, то он может спокойно баллотироваться, закон не запрещает», — сказал глава государства.

По его словам, если в школах введут урок религиоведения, это значительно облегчит задачу государству.

«Мы не можем сказать им: закройся или разденься. Мы должны оставить их в покое. Со временем есть надежда на то, что те, кто кутает детей, придут к какому-то порядку. В прошлом году меня подвергли критике, но я считаю, что в школах нужно ввести религиоведение по изучению не только ислама, но и других религий. Министр образования уже работает в этом направлении», — добавил Садыр Жапаров.