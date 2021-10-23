Кустуризация. Президент рассказал, куда уходят деньги от борьбы с коррупцией

В государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит пресс-конференция президента Садыра Жапарова. Он отметил, что отчитывается за работу с октября 2020 года до сегодняшнего дня.

Глава государства прокомментировал так называемую кустуризацию чиновников.

«За девять месяцев мы возместили ущерб государству в размере 7,5 миллиарда сомов. До этого даже 700 миллионов возмещения не было. Мы, как можем, работаем. Есть те, кто критикует, говорит, что в бюджет не доходят эти деньги. Любой может обратиться в Минфин или ГКНБ, там скажут, кто сколько выплатил и куда. Никто эти деньги не ворует, в карман себе не кладет», — сказал он.