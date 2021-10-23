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Власть

Садыр Жапаров рассказал, почему Кыргызстан импортирует электроэнергию

Кыргызстан импортирует электроэнергию из Туркменистана. Об этом на пресс-коннфереции сообщил президент Садыр Жапаров.

По его словам, также есть договоренности об импорте электроэнергии из Казахстана и Узбекистана.

«Мы не сегодня начали импорт электроэнергии, эта практика ведется давно. За последние десять лет мы и одну ГЭС не построили, даже мини-ГЭС не построили. Были предприниматели, которые хотели построить малые гидроэлектростанции, но чиновники чинили им препоны. Все, начиная с госслужащих министерств и заканчивая премьерами и президентами, требовали определенную долю или говорили, ты мне столько денег дай, я тебе разрешу строительство. Я пришел в октябре и всем предпринимателям и условия создал, и разрешение дал. Семь ГЭС строятся сейчас. Если бы это началось хотя бы 10 лет назад, то мы бы не импортировали электричество», — сказал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211412/
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