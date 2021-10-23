В государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит пресс-конференция президента Садыра Жапарова. Он отметил, что отчитывается за работу с октября 2020 года до сегодняшнего дня.

Глава государства ответил на вопрос о возможном привлечении на госслужбу Райымбека Матраимова. «Бывший заместитель председателя Таможенной службы Райымбек Матраимов признался в коррупции, поэтому в счет государства передал торговые центры, квартиры», — заявил он.

«О его назначении на госслужбу говорят люди, которые считают себя блогерами. Такой государственной кадровой политики у нас нет», — сказал Садыр Жапаров.