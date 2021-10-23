Садыр Жапаров хочет переселить всех этнических кыргызов, живущих в Афганистане

В государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит пресс-конференция президента Садыра Жапарова. Он отметил, что отчитывается за работу в период с октября 2020 года до сегодняшнего дня.

Отвечая на вопрос, глава государства сообщил, что планирует переселить оставшихся в Афганистане этнических кыргызов.

«Мы построим дома для них, как построили в Баткене. Скоро производство по изготовлению таких домов откроется у нас в стране. После этого мы переселим всех кыргызов, живущих сейчас на Памире», — сказал он.

Садыр Жапаров дал поручение обеспечить учебниками на кыргызском языке этнических кыргызов проживающих в Турции, Узбекистане и других странах.