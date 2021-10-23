В государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит итоговая пресс-конференция президента Садыра Жапарова. Он отметил, что отчитывается за работу с октября 2020 года до октября 2021-го.

В ходе выступления глава государства остановился на внешней политике. По его словам, одна из приоритетных задач власти — укрепление отношений с соседями.

«Как известно, последние 3-4 года у нас испортились отношения с соседями. Считаем, что надо решить проблему путем восстановления диалога и активизации сотрудничества. Хочу отметить, что отношения с Казахстаном и Узбекистаном уже поднялись на новый уровень. Кроме этого, состоялись мои визиты в Россию и Турцию. С руководством Китая было несколько телефонных переговоров. Во время пандемии они оказали нам большую помощь», — сказал Садыр Жапаров.

Он сообщил, что планирует поездку в Китай.

«Кроме этого, планируется рабочий визит в европейские и арабские страны. Мы открыты к сотрудничеству со всеми странами. Приму участие в саммите по изменению климата в Глазго», — добавил Садыр Жапаров.