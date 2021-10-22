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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Кандидат в депутаты раздал милиционерам аппаратуру видеонаблюдения

Факт раздачи кандидатом в депутаты Ормоном Нурбек уулу сотрудникам Кочкорского РОВД аппаратуры видеонаблюдения зарегистрирован в ЕРПП по статье «Подкуп». Ведется следствие. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что в координационную группу оперативного реагирования поступила жалоба на кандидата в депутаты по Кочкорскому избирательному округу № 32 Ормона Нурбек уулу. В ней говорится, что претендент на мандат в нарушение избирательного законодательства занимается подкупом голосов избирателей, а также сотрудников ОВД Кочкорского района Нарынской области.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211333/
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