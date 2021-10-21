Президент пообещал обновить военную технику весной 2022 года

Президент Садыр Жапаров принял участие в церемонии передачи боевой техники Пограничной службе ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что закуплено 40 единиц бронированной военной техники для усиления личного состава Погранслужбы и укрепления государственных границ страны.

Президент отметил, что граждане смогут спокойно спать, если граница будет защищена. «Если граница ослаблена, а у пограничников нет необходимого материально-технического обеспечения, нельзя говорить о стабильности в стране. Безопасность и стабильность каждого государства начинается с охраны границ», — сказал Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что в Вооруженных силах проведена инвентаризация техники. Все, что вышло из строя, обновят весной следующего года.

«Это не подготовка к конфликту, а к тому, чтобы сохранить безопасность нашей страны. Мы никогда не начинали конфликт с кем-либо, не захватывали чужие территории с оружием в руках. И впредь такого не будет. Но в случае попытки захватить наши территории, ответ будет жестким», — заявил Садыр Жапаров.

Глава государства добавил, что также улучшается материально-техническое обеспечение Министерства обороны и Министерства внутренних дел.