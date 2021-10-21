«Народ не должен продавать свои голоса, на этот раз ему предоставлена возможность люстрировать парламент», — отметил президент Садыр Жапаров на республиканском совещании глав органов местного самоуправления и местных госадминистраций.

Он поручил провести разъяснительную работу среди избирателей во всех регионах страны относительно порядка голосования по партийным спискам, кандидатам по одномандатным округам.

«Вы можете избрать 36 депутатов по одномандатным округам своими прямыми представителями. Кроме того, вы изберете 54 депутата по партийным спискам. Вы также будете голосовать за понравившегося кандидата внутри партии. Тогда в парламент придет большинство — кандидат или политорганизация по вашему выбору, пользующиеся поддержкой реальных избирателей. Поймите, что здесь важен голос каждого из вас! Нет такого понятия, как «попаду в десятку — стану депутатом». Это время осталось позади. Сейчас уже не имеет значение, на каком месте в списке находишься», — подчеркнул глава государства.

Он затронул вопрос относительно религиозных ценностей, отметив, что они должны быть в сердцах каждого, но не нужно превращать их в политический инструмент.

По словам Садыра Жапарова, ни одна политическая партия или политический деятель не должны использовать религию, религиозную символику, терминологию и религиозные призывы в избирательном процессе. Лидеры зарегистрированных партий и граждане, баллотирующиеся по одномандатным округам, участвующие в выборах, должны помнить об этом.