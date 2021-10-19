Выборы-2021. На кандидата по Нарынскому округу № 33 пожаловались: опять подкуп

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила информация от одного из кандидатов в депутаты парламента гражданского активиста Чингиза Капарова.

Он баллотируется по Нарынскому избирательному округу № 33. Чингиз Капаров пожаловался на своего конкурента предпринимателя Улана Бакасова.

По его словам, рабочие, нанятые Бакасовым, подвозят и укладывают щебень на территории айыл окмоту и сел Эмгек Талаа, Хутор, Ак-Кудук, 8 Марта, Шоро. Информация направлена для расследования и дачи правовой оценки в МВД.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.