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Власть

Президент Кыргызстана подписал указы о назначении нового состава кабмина

Президент Кыргызстана подписал указы об увольнении прежнего состава кабмина и назначении нового. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Председателем кабинета министров — руководителем администрации президента стал Акылбек Жапаров.

Так, согласно указам, назначены:

  • Арзыбек Кожошев — первым заместителем председателя кабмина;
  • Азиз Аалиев — заместителем председателя кабмина по экономическому блоку;
  • Эдиль Байсалов — заместителем председателя кабмина по социальному блоку;
  • Камчыбек Ташиев — заместителем председателя кабмина — председателем Государственного комитета национальной безопасности.

Новыми министрами стали:

  • Данияр Амангельдиев — экономики и коммерции;
  • Алмаз Бакетаев — финансов;
  • Руслан Казакбаев — иностранных дел, внешней торговли и инвестиций;
  • Аяз Баетов — юстиции;
  • Эркинбек Осоев — транспорта и коммуникаций;
  • Аскарбек Джаныбеков — сельского хозяйства;
  • Доскул Бекмурзаев — энергетики;
  • Динара Кутманова — природных ресурсов, экологии и технического надзора;
  • Алымкадыр Бейшеналиев — здравоохранения;
  • Болотбек Купешев — образования и науки;
  • Азамат Жаманкулов — культуры, информации, спорта и молодежной политики;
  • Кудайберген Базарбаев — труда, социального обеспечения и миграции;
  • Бактыбек Бекболотов — обороны;
  • Улан Ниязбеков — внутренних дел;
  • Бообек Ажикеев — чрезвычайных ситуаций.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210284/
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