Президент Кыргызстана подписал указы о назначении нового состава кабмина

Президент Кыргызстана подписал указы об увольнении прежнего состава кабмина и назначении нового. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Председателем кабинета министров — руководителем администрации президента стал Акылбек Жапаров.
Так, согласно указам, назначены:
- Арзыбек Кожошев — первым заместителем председателя кабмина;
- Азиз Аалиев — заместителем председателя кабмина по экономическому блоку;
- Эдиль Байсалов — заместителем председателя кабмина по социальному блоку;
- Камчыбек Ташиев — заместителем председателя кабмина — председателем Государственного комитета национальной безопасности.
Новыми министрами стали:
- Данияр Амангельдиев — экономики и коммерции;
- Алмаз Бакетаев — финансов;
- Руслан Казакбаев — иностранных дел, внешней торговли и инвестиций;
- Аяз Баетов — юстиции;
- Эркинбек Осоев — транспорта и коммуникаций;
- Аскарбек Джаныбеков — сельского хозяйства;
- Доскул Бекмурзаев — энергетики;
- Динара Кутманова — природных ресурсов, экологии и технического надзора;
- Алымкадыр Бейшеналиев — здравоохранения;
- Болотбек Купешев — образования и науки;
- Азамат Жаманкулов — культуры, информации, спорта и молодежной политики;
- Кудайберген Базарбаев — труда, социального обеспечения и миграции;
- Бактыбек Бекболотов — обороны;
- Улан Ниязбеков — внутренних дел;
- Бообек Ажикеев — чрезвычайных ситуаций.