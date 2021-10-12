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Власть

В составе нового кабинета министров Кыргызстана только одна женщина

В составе нового кабинета министров только одна женщина — министр природы, экологии и технического надзора Динара Кутманова. В предварительном списке членов кабинета одни мужчины.

Напомним, в предыдущем правительстве было три женщины — та же Динара Кутманова, которая возглавляла Госкомитет по экологии и климату, а также министр юстиции Асель Чынбаева и Жылдыз Бакашова, занимавшая должность замглавы кабмина.

8 марта 2021 года президент Садыр Жапаров, поздравляя женщин, подчеркнул их роль в государственном управлении.

Предпринимаются меры по повышению роли женщин в государственном управлении, тем самым и дальше укрепляя достигнутые достижения. На предстоящих выборах в местные кенеши впервые женщинам предоставят 30-процентную квоту. Таким образом, они получат уникальную возможность существенно влиять на политические процессы на местном уровне.

Садыр Жапаров

Однако в нынешнем кабмине для женщин места не нашлось.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210152/
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