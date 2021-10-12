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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. В ЦИК привезли Равшана Джеенбекова, чтобы он подал документы

В ЦИК в автозаке доставили экс-депутата Равшана Джеенбекова, чтобы он подал уведомление о желании участвовать в выборах.

Ранее Джеенбеков заявлял, что намерен баллотироваться по одномандатному округу, но Центризбирком не принимает его заявку. В ведомстве слова бывшего нардепа опровергли, пояснив, что уведомление претендент на мандат должен приносить лично. Равшан Джеенбеков попросил доставить его под конвоем. Суд дал согласие.

24.kg
Фото 24.kg. Привезли Равшана Джеенбекова в ЦИК

Напомним, что Равшан Джеенбеков вместе с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и другими его соратниками проходит обвиняемым по уголовному делу о кой-ташских событиях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210038/
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