Частная школа и коттеджи. Чем владеют Алымкадыр Бейшеналиев и его семья

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев владеет частной школой, а его супруга — коттеджным поселком на 163 жилых помещения. Об этом сообщает издание Factcheck.kg.

По его данным, чиновник спустя полгода после того, как приступил к должности министра здравоохранения, стал учредителем общественного объединения «Чечей». Оно зарегистрировано в микрорайоне «Джал», 29.

По тому же адресу находится микрокредитная компания Алымкадыра Бейшеналиева «Беймарал». Ее основали в 2012 году. Фирма оплатила налогов на 71 тысячу сомов до 2015-го. По данным НБ КР, она не имеет лицензии.

Алымкадыр Бейшеналиев также является соучредителем школы-комплекса «Арча Бешик». Она зарегистрирована в 2018 году. В заведении обучаются 400 детей. Стоимость годового обучения составляет 27 тысяч сомов.

Согласно статье 22 Закона «О государственной гражданской и муниципальной службе», госслужащему запрещается заниматься лично или через доверенных лиц предпринимательской деятельностью, участвовать в управлении хозяйствующими субъектами независимо от их организационно-правовых форм.

После назначения Бейшаналиева главой Минздрава его супруга Замира Кульматова стала учредителем ОсОО «Париж КО», которое находится в Иссык-Кульской области в селе Чок-Тал. Компания занимается продажей и арендой коттеджей на Иссык-Куле. Общая площадь территории составляет 15 гектаров, там расположены 75 коттеджей, 88 квартир, 10 горячих источников, 7 гектаров занимает пруд, а также имеется два пляжа.

Сына чиновника зовут Мар. Он является руководителем ОсОО «Драйв», которое находится по тому же адресу, что и компании самого Алымкадыра Бейшеналиева.