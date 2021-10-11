Выборы-2021. Расходы на кампанию возросли: в смету внесены изменения

ЦИК утвердила откорректированную смету расходов на выборы депутатов Жогорку Кенеша.

Уточняется, что вместо ранее запланированных 592 миллионов 531 тысячи сомов придется потратить 596 миллионов 657 тысяч, то есть расходы выросли на 4 миллиона 126 тысяч сомов.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.