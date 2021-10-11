Выборы-2021. Партия «Ынтымак» определилась со списком своих кандидатов

В Бишкеке сегодня прошел съезд политической партии «Ынтымак». Как сообщили в штабе политорганизации, делегаты определили список кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва.

«Ынтымак» — это однозначно не партия-однодневка, созданная под выборы. Мы пришли в политику всерьез и надолго. Поэтому мы не ставили цель сделать популистскую предвыборную программу, которую разберут на цитаты и лозунги. Мы хотели показать новые возможности на пути развития страны. Считаю, что нам это удалось. Теперь осталось убедить в этом избирателей», — сказал лидер политобъединения Марлен Маматалиев, выступая перед делегатами съезда.

Известно, что на днях «Ынтымак» презентует свой предвыборный манифест.

Кандидаты от партии считают, что сегодня в стране созданы все условия для проведения честных выборов.

«Во-первых, нет так называемой партии власти, еще до конца выборов назначенной победителем. Значит, административный ресурс становится бессмысленным. Во-вторых, никто не «давит» оппозицию. Я убежден, что оппозиция обязательно должна быть в парламенте. Это делает систему власти более устойчивой. В-третьих, обеспечен свободный доступ в СМИ и социальные сети. Ликвидирован институт массовой прописки. Что касается подкупа избирателей, то мы все видели, как жестко боролась власть с этим позорным явлением во время местных выборов. Не щадили ни своих, ни чужих! Сейчас контроль будет еще усилен в разы. Нет партий и кандидатов, которые будут тратить неприлично большие деньги во время компании, как это было на прошлых парламентских выборах», — отметил в своем выступлении Алмамбет Шыкмаматов.

«Все в наших руках и в руках избирателей», — резюмировал бывший министр инвестиций.

Известно, что в списке кандидатов от партии «Ынтымак», помимо Марлена Маматалиева и Алмамбета Шыкмаматова, спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов, автор проект «Не сахар», журналист Эрулан Кокулов, бывший и. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев, советник президента Адинай Марипова, депутат Жогорку Кенеша и лидер партии «Келечек» Чынгыз Макешов, лидер партии «Бирге» Бакыт Тентишев, активист из партии «Чон казат» Жаркынбек Касымбеков, бывший глава МЧС Нурболот Мирзахмедов, главный врач бишкекского ЦСМ № 17 Гульнара Ташибекова, бывший лидер молодежного крыла партии «Республика» Канат Мидин уулу и другие известные личности.

Предвыборный список партии возглавит Чынгыз Макешов.