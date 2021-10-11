18:23
USD 84.80
EUR 97.98
RUB 1.18
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Партия «Ынтымак» определилась со списком своих кандидатов

В Бишкеке сегодня прошел съезд политической партии «Ынтымак». Как сообщили в штабе политорганизации, делегаты определили список кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва.

«Ынтымак» — это однозначно не партия-однодневка, созданная под выборы. Мы пришли в политику всерьез и надолго. Поэтому мы не ставили цель сделать популистскую предвыборную программу, которую разберут на цитаты и лозунги. Мы хотели показать новые возможности на пути развития страны. Считаю, что нам это удалось. Теперь осталось убедить в этом избирателей», — сказал лидер политобъединения Марлен Маматалиев, выступая перед делегатами съезда.

Известно, что на днях «Ынтымак» презентует свой предвыборный манифест.

Кандидаты от партии считают, что сегодня в стране созданы все условия для проведения честных выборов.

«Во-первых, нет так называемой партии власти, еще до конца выборов назначенной победителем. Значит, административный ресурс становится бессмысленным. Во-вторых, никто не «давит» оппозицию. Я убежден, что оппозиция обязательно должна быть в парламенте. Это делает систему власти более устойчивой. В-третьих, обеспечен свободный доступ в СМИ и социальные сети. Ликвидирован институт массовой прописки. Что касается подкупа избирателей, то мы все видели, как жестко боролась власть с этим позорным явлением во время местных выборов. Не щадили ни своих, ни чужих! Сейчас контроль будет еще усилен в разы. Нет партий и кандидатов, которые будут тратить неприлично большие деньги во время компании, как это было на прошлых парламентских выборах», — отметил в своем выступлении Алмамбет Шыкмаматов.

«Все в наших руках и в руках избирателей», — резюмировал бывший министр инвестиций.

Известно, что в списке кандидатов от партии «Ынтымак», помимо Марлена Маматалиева и Алмамбета Шыкмаматова, спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов, автор проект «Не сахар», журналист Эрулан Кокулов, бывший и. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев, советник президента Адинай Марипова, депутат Жогорку Кенеша и лидер партии «Келечек» Чынгыз Макешов, лидер партии «Бирге» Бакыт Тентишев, активист из партии «Чон казат» Жаркынбек Касымбеков, бывший глава МЧС Нурболот Мирзахмедов, главный врач бишкекского ЦСМ № 17 Гульнара Ташибекова, бывший лидер молодежного крыла партии «Республика» Канат Мидин уулу и другие известные личности.

Предвыборный список партии возглавит Чынгыз Макешов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209955/
просмотров: 3311
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Алкогольный магнат Шаршенбек Абдыкеримов хочет быть депутатом
Выборы-2021. 25 кандидатов-одномандатников зарегистрированы
Выборы-2021. Расходы на кампанию возросли: в смету внесены изменения
Выборы-2021. Военнослужащий, идущий на выборы, обязан подать рапорт
Выборы-2021. Как изменится состав кабмина после дня голосования
Выборы-2021. Пока только семь женщин заявили о намерении баллотироваться в ЖК
Выборы-2021. Союзы, тандемы, объединения: очень хочется в парламент
Выборы-2021. В ЦИК поступили уведомления от 194 кандидатов-самовыдвиженцев
Выборы-2021. Еще три партии отказались от участия в избирательной кампании
Выборы-2021. В трех партиях определились с топ-5 своих кандидатов
Популярные новости
Надо было учиться. Мэр Токмака не&nbsp;смог прочитать текст поздравления учителям Надо было учиться. Мэр Токмака не смог прочитать текст поздравления учителям
Задержание кыргызстанцев в&nbsp;Шереметьево: комментарий посольства&nbsp;КР в&nbsp;России Задержание кыргызстанцев в Шереметьево: комментарий посольства КР в России
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;4-8 октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 4-8 октября
Депутат призвал таможенников обратиться к&nbsp;Райымбеку Матраимову за&nbsp;советом Депутат призвал таможенников обратиться к Райымбеку Матраимову за советом
Бизнес
Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в&nbsp;увеличение скорости Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в увеличение скорости
В&nbsp;Чаткальском районе прошел форум по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса В Чаткальском районе прошел форум по развитию малого и среднего бизнеса
Red Petroleum дарит скидки на&nbsp;топливо всем фермерам страны Red Petroleum дарит скидки на топливо всем фермерам страны
Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в MegaPay
11 октября, понедельник
18:15
Бишкекчан попросили сообщать о нарушениях водителей общественного транспорта Бишкекчан попросили сообщать о нарушениях водителей общ...
18:13
В Кара-Суйском районе под грузовиком обрушился мост. В машине были люди
18:02
Учителя бывших советских республик создадут единый педагогический совет Евразии
18:00
Ни капли скромности. Как отмечает дни рождения и торжества золотая молодежь
17:55
В Бишкеке спецназ задержал мужчину, разыскиваемого за особо тяжкие преступления