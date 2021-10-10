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Власть

Переговоры топографических групп Кыргызстана и Таджикистана прошли в Исфане

В соответствии с достигнутой договоренностью сторон с 5 по 9 октября 2021 года в городе Исфане состоялась очередная встреча топографических рабочих групп. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров КР.

По ее данным, топографические группы правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы прошли при полном взаимопонимании. По итогам встречи подписан протокол. Стороны договорились провести очередную встречу топографических рабочих групп на территории Республики Таджикистан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209885/
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