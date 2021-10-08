Выборы-2021. За нарушение прав избирателей будут штрафовать

В ЦИК проинструктировали кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша и политические партии, намеревающиеся участвовать в выборах, как нужно проводить агитацию и оплачивать ее.

Запрещается изготовление предвыборных агитационных материалов без предварительной оплаты из избирательного фонда. Гражданам и юридическим лицам нельзя оказывать финансовую поддержку деятельности, минуя специальный счет избирательного фонда.

«Нарушение прав избирателя, члена избирательной комиссии, кандидата, доверенного лица, уполномоченного представителя кандидата, наблюдателя, международного наблюдателя — влечет наложение штрафа для физических лиц 5 тысяч 500 сомов, для юридических — 17 тысяч сомов. Непредставление физическими и юридическими лицами в избирательную комиссию в установленные сроки сведений или материалов, предусмотренных законодательством о выборах, а равно невыполнение решений и требований избирательной комиссии, принятых в пределах ее полномочий, необходимых для подготовки и проведения выборов влечет штраф от 5 тысяч сомов», — говорится в законе о выборах.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.