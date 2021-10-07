Депутат призвал таможенников обратиться к Райымбеку Матраимову за советом

В Кыргызстане швеи не успевают за неделю отшивать одежду на экспорт. Об этом на заседании парламента заявил депутат Мейкинбек Абдалиев.

По его словам, казахстанские таможенники специально задерживают груз с тканями на границе.

«Текстильная отрасль сейчас оказалась в сложном положении. Казахстан специально держит груз на границе, а потом, когда до завершения заказа остается неделя, они пропускают. За это время наши не успевают отшить все в срок. Есть проблема с карго: если раньше наши грузовики с самопошивом доезжали до России за четыре дня, то теперь через Казахстан не успевают доехать за месяц. Решить проблему импорта ткани из Китая можно, обратившись к Райымбеку Матраимову. У него есть опыт работы. Председатель таможни, не стесняйтесь, обратитесь к нему за советом», — сказал Мейкинбек Абдалиев.