09:59
USD 84.80
EUR 98.36
RUB 1.17
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Еще одну коалицию создали три партии и ряд объединений

Лидеры партий «Ар-Намыс, «Улуттар биримдиги», НДПК, руководители общественных объединений «Народный контроль», «Мекен сакчысы», «Козомол» и общественного движения «Соотечественники» подписали соглашение об объединении в коалицию политических организаций «Честь и порядок». Об этом 24.kg сообщил Феликс Кулов.

По его словам, он возглавил новое объединение, но решения будут приниматься коллективно с лидерами партий и движений, вошедших в объединение. Он добавил, что на выборы коалиция пойдет расширенным списком. Сам Феликс Кулов баллотироваться не будет.

«Улуттар биримдиги» тоже не будет участвовать в предстоящих выборах, но ее представители, как и представители других партий, в списке будут.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209432/
просмотров: 351
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Как правильно собирать деньги: ликбез для кандидатов
Выборы-2021. Очередная партия отказалась от участия в гонке
Экс-председатель БГК Жаныбек Абиров пойдет в депутаты Жогорку Кенеша
Выборы-2021. Глава ЦИК считает, что от подкупа и админресурса избавиться реально
Сын Камчыбека Ташиева сдал мандат депутата Джалал-Абадского городского кенеша
Выборы-2021. Искендер Матраимов выдвинулся в депутаты по Кара-Суйскому округу
Выборы-2021. Партии не могут потратить на выборы больше 300 миллионов сомов
Выборы-2021. Еще одна партия отказалась от участия в гонке
Выборы-2021. Образован новый избирательный участок
Выборы-2021. В ЦИК продолжают поступать заявления от кандидатов-самовыдвиженцев
Популярные новости
Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц
На&nbsp;депутата Самата Ибраева и&nbsp;его сына пожаловались в&nbsp;ГКНБ и&nbsp;Генпрокуратуру На депутата Самата Ибраева и его сына пожаловались в ГКНБ и Генпрокуратуру
Зачем солгали? Таджикистан не&nbsp;предлагал Кыргызстану покупать электроэнергию Зачем солгали? Таджикистан не предлагал Кыргызстану покупать электроэнергию
Дорогие авто и&nbsp;компании. Чем владеет семья депутата парламента Самата Ибраева Дорогие авто и компании. Чем владеет семья депутата парламента Самата Ибраева
Бизнес
Обучение инвестированию: бесплатно, просто, понятно Обучение инвестированию: бесплатно, просто, понятно
KICB наградил победителей акции &laquo;20&nbsp;iPhone 12&nbsp;Pro в&nbsp;честь 20-летия KICB!&raquo; KICB наградил победителей акции «20 iPhone 12 Pro в честь 20-летия KICB!»
&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; первым в&nbsp;КР запустил мгновенные переводы с&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; на&nbsp;MBank «Банк КЫРГЫЗСТАН» первым в КР запустил мгновенные переводы с «Тинькофф» на MBank
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; и&nbsp;&laquo;Технопарк Аль-Джабр&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве «Кыргызтелеком» и «Технопарк Аль-Джабр» подписали меморандум о сотрудничестве
6 октября, среда
09:56
Медики не получили выплаты за работу в красной зоне за два месяца Медики не получили выплаты за работу в красной зоне за ...
09:45
Выборы-2021. Еще одну коалицию создали три партии и ряд объединений
09:45
Мэрия Бишкека не планирует расширять мост в микрорайоне «Кок-Жар»
09:29
Утвержден план по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС
09:20
Команда Кыргызстана по вольной борьбе на чемпионате мира заняла 11-е место