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Власть

Утверждены новые ставки сбора за удержание лицензий на право пользования недрами

Утвержден порядок начисления, уплаты, сбора и взыскания задолженности сбора за удержание лицензий (далее — СУЛ) на право пользования недрами. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов.

Отмечается, что решение направлено на соблюдение национальных интересов в сфере недропользования и совершенствования законодательного регулирования сборов за удержание лицензии. Анализ деятельности мелких и средних компаний-недропользователей показал, что основная цель введения СУЛ — мотивация компаний к разработке и запуску производства. Но она достигнута лишь частично.

Большинство лицензий удерживаются для перепродажи.

Из 769 лицензий только по 250 лицензиям (35 процентов) осуществляются работы по добыче полезных ископаемых. При этом до 2013 года законодательством в сфере недропользования предусматривался административный рычаг — профильный государственный орган мог аннулировать лицензию при непроведении тех или иных работ. С 2015-го начал применяться экономический рычаг — введен платеж за удержание лицензии (ПУЛ).

С 2013 по 2021 год в местные бюджеты по ПУЛам поступило 2,4 миллиарда сомов.

Ежегодные отчисления составляют от 250 до 377 миллионов сомов. Но практика показала, что первоначально установленные ставки ПУЛ не способствовали скорейшему запуску производства или сокращению лицензионных площадей. Поэтому возникла необходимость в их пересмотре.

«При установлении новых ставок СУЛ компании, удерживающие лицензии для перепродажи, будут вынуждены либо проводить горно-геологические работы, либо отказываться от лицензий, по которым в последующем могут быть привлечены инвестиции», — говорится в сообщении.

Решение вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209384/
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