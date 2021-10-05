16:45
USD 84.80
EUR 98.48
RUB 1.16
Власть

Депутаты отклонили скандальный законопроект о финтехе Саматбека Ибраева

Депутаты отклонили законопроект депутата Саматбека Ибраева о развитии финансовых технологий. Решение принято сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике.

Читайте по теме
О финансовых технологиях. Когда аргументы слабые, но есть депутатский мандат

Самого инициатора на заседании комитета не было. Однако нардепы все равно рассмотрели вопрос. Представители Нацбанка в очередной раз заявили, что они против документа. Кабинет министров также оставил в силе свое отрицательное заключение.

При этом на заседании депутат Чынгыз Макешов отметил, что быстрый и качественный рост экономики Кыргызстана возможен только при внедрении передовых технологий. Он подчеркнул, что сейчас в мире разворачиваются блокчейн-технологии и на их основе финтехпроекты.

«По моему глубочайшему убеждению, ближайшие 10-20 лет коренным образом изменят всю финансовую систему мира. И здесь у Кыргызстана есть возможность оказаться одной из передовых стран. Здесь, конечно, нужно учитывать консерватизм банков, позицию Национального банка. Но однозначно в республике нужно развивать финтехпроекты, потому что они дают колоссальный рывок в экономике. Я предлагаю НБ КР воспользоваться возможностью и дорабатывать законы для развития этих технологий», — высказался парламентарий.

Комитетом изначально вынесено на голосование решение выступить против законопроекта. Присутствовавшие на заседании депутаты единогласно поддержали его.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209374/
просмотров: 875
Версия для печати
Материалы по теме
Нацбанку предложили самому разработать законопроект о финтехе
Сына депутата Самата Ибраева до сих пор не экстрадировали в Кыргызстан
Самат Ибраев о работе жены: Я никогда никого не просил о трудоустройстве
Депутат Самат Ибраев вновь раскритиковал Нацбанк: Упорно сопротивляется финтеху
О финансовых технологиях. Когда аргументы слабые, но есть депутатский мандат
Сомнительно. Президент назвал Жогорку Кенеш легендарным, заявил Саматбек Ибраев
Популярные новости
Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц
Черный квадрат Бишкека. Для чиновников освещение есть, остальные обойдутся Черный квадрат Бишкека. Для чиновников освещение есть, остальные обойдутся
Выборы-2021. Бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева собрался в&nbsp;депутаты Выборы-2021. Бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева собрался в депутаты
На&nbsp;депутата Самата Ибраева и&nbsp;его сына пожаловались в&nbsp;ГКНБ и&nbsp;Генпрокуратуру На депутата Самата Ибраева и его сына пожаловались в ГКНБ и Генпрокуратуру
Бизнес
KICB наградил победителей акции &laquo;20&nbsp;iPhone 12&nbsp;Pro в&nbsp;честь 20-летия KICB!&raquo; KICB наградил победителей акции «20 iPhone 12 Pro в честь 20-летия KICB!»
&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; первым в&nbsp;КР запустил мгновенные переводы с&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; на&nbsp;MBank «Банк КЫРГЫЗСТАН» первым в КР запустил мгновенные переводы с «Тинькофф» на MBank
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; и&nbsp;&laquo;Технопарк Аль-Джабр&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве «Кыргызтелеком» и «Технопарк Аль-Джабр» подписали меморандум о сотрудничестве
Digital week&nbsp;&mdash; 2021&nbsp;в цифрах и&nbsp;фактах Digital week — 2021 в цифрах и фактах
5 октября, вторник
16:37
Утверждены новые ставки сбора за удержание лицензий на право пользования недрами Утверждены новые ставки сбора за удержание лицензий на ...
16:07
Айпери Медет кызы вышла в четвертьфинал чемпионата мира по борьбе
16:05
KICB наградил победителей акции «20 iPhone 12 Pro в честь 20-летия KICB!»
16:03
Нацбанку предложили самому разработать законопроект о финтехе
16:00
Октябрьские беспорядки, или Как Садыр Жапаров взял власть в Кыргызстане