Депутаты отклонили скандальный законопроект о финтехе Саматбека Ибраева

Депутаты отклонили законопроект депутата Саматбека Ибраева о развитии финансовых технологий. Решение принято сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике.

Читайте по теме О финансовых технологиях. Когда аргументы слабые, но есть депутатский мандат

Самого инициатора на заседании комитета не было. Однако нардепы все равно рассмотрели вопрос. Представители Нацбанка в очередной раз заявили, что они против документа. Кабинет министров также оставил в силе свое отрицательное заключение.

При этом на заседании депутат Чынгыз Макешов отметил, что быстрый и качественный рост экономики Кыргызстана возможен только при внедрении передовых технологий. Он подчеркнул, что сейчас в мире разворачиваются блокчейн-технологии и на их основе финтехпроекты.

«По моему глубочайшему убеждению, ближайшие 10-20 лет коренным образом изменят всю финансовую систему мира. И здесь у Кыргызстана есть возможность оказаться одной из передовых стран. Здесь, конечно, нужно учитывать консерватизм банков, позицию Национального банка. Но однозначно в республике нужно развивать финтехпроекты, потому что они дают колоссальный рывок в экономике. Я предлагаю НБ КР воспользоваться возможностью и дорабатывать законы для развития этих технологий», — высказался парламентарий.

Комитетом изначально вынесено на голосование решение выступить против законопроекта. Присутствовавшие на заседании депутаты единогласно поддержали его.