Садыр Жапаров утвердил госполитику в религиозной сфере на 2021-2026 годы

Садыр Жапаров подписал Указ «О концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2021-2026 годы», сообщает пресс-служба президента.

Согласно документу, на начало 2021-го в Государственной комиссии по делам религий прошли учетную регистрацию 3 тысячи 348 религиозных объединений. Из них 2 тысячи 930 исламского и 404 христианского направлений, а также 12 общин Бахаи, одна иудейская и одна буддистская общины.

Крупнейшим из них является Духовное управление мусульман Кыргызстана, которое обеспечивает сохранение ханафитского мазхаба и матуридитского вероубеждения среди мусульман.

«Учитывая современные вызовы безопасности, необходимость развития диалога и веротерпимости, религиозные объединения осуществляют деятельность по сохранению толерантности, единства и многообразия культур. В рамках реализации концепции государственной политики в религиозной сфере на 2014-2020 годы была начата работа по ряду направлений», — говорится в документе.

Упорядочена учетная регистрация религиозных объединений, в связи с чем снижено количество объединений, незаконно осуществляющих свою деятельность; предприняты действия по совершенствованию НПА в религиозной сфере и приведению их в соответствие с Конституцией КР и международными стандартами по правам человека; созданы и развиваются площадки для устойчивого диалога между государственными органами и религиозными объединениями, в том числе межконфессиональный совет и другие экспертные советы; в рамках сотрудничества с ДУМК оказано содействие в формировании системы аттестации и повышения квалификации священнослужителей; заложена основа для функционирования системы предоставления религиозного образования, начат процесс систематизации учебных заведений, разработки и утверждения требований к ним по содержанию обучения и материально-техническому обеспечению; укреплен потенциал уполномоченного государственного органа по делам религий Кыргызской Республики: повышен экспертный уровень, налажено международное сотрудничество, учреждены должности представителей в областях, функционирует центр исследования религиозной ситуации; реализованы меры по проведению разъяснительной, профилактической работы среди населения в целях повышения правовой грамотности и предупреждения конфликтов на религиозной почве.