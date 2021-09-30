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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Депутат сомневается, что власти успеют построить дома для пострадавших в Баткене

Строительство домов, пострадавших на кыргызско-таджикской границе, необходимо закончить в срок. Об этом на заседании парламента заявила депутат Карамат Орозова.

По ее словам, полпред президента в Баткенской области обещает сдать объекты в эксплуатацию вовремя.

«Но прогноз погоды показывает: скоро наступят холода, и есть опасения, что дома не успеют достроить. Люди могут остаться на улице. Там очень тяжело жить. Кроме того, дома на кыргызско-таджикской границе, которые пострадали в конфликте, признаны аварийными. Есть соответствующие документы. Однако люди не знают, какая компенсация им положена», — сказала Карамат Орозова.

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Она также призвала чиновников ездить не по готовым красивым объектам, а по тем, которые требуют ремонта и восстановления. Например, по словам нардепа, в селе Кыштут Баткенской области школа находится в аварийном состоянии.

«С потолка течет вода, а полы уже сгнили. Три раза учебное заведение признавали аварийным — в 2015, 2017 и 2020 годах. При этом новой школы там не построено. Некоторые школьники уже не хотят учиться. Какое образование с такими школами мы даем детям? Пусть министр образования сам поедет туда и убедится во всем», — добавила она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208795/
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