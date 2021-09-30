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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Еще два действующих депутата намерены баллотироваться в парламент

В ЦИК поступили уведомления от 45 кандидатов-самовыдвиженцев.

Уточняется, что среди подавших уведомления два действующих нардепа — Саматбек Ибраев и Автандил Кулбараков. В шестой созыв оба прошли по списку СДПК. Первый баллотируется по Джети-Огузскому округу № 34, второй — по Кочкорскому округу № 32.

Идет самовыдвиженцем по Московскому округу № 23 Эркин Булекбаев, Нурлан Дуйшеналиев — по Чуй-Кеминскому округу № 31, Майрамбек Асанбаев — по Кочкорскому округу № 32.

Центризбирком напоминает, что выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам начинается со дня официального опубликования списка избирательных округов и заканчивается за 45 календарных дней до дня голосования — в 18.00 13 октября.

Выдвижение кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения производится путем подачи кандидатом в ЦИК заявления о намерении баллотироваться кандидатом по данному избирательному округу.

Претендент может быть выдвинут только в одном избирательном округе.

Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу в Центризбирком документы должны представить не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов, то есть до 18.00 18 октября.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208756/
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