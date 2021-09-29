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Власть

Атаку на главу Нацбанка Толкунбека Абдыгулова устроили мошенники — депутат

Парламент дает трибуну мошенникам, и они прикрываются именем президента. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Мирлан Жеенчороев.

По его словам, отставка председателя Нацбанка Толкунбека Абдыгулова связана с черным пиаром и нападками в его адрес мошенников.

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«Мошенники устроили атаку на воспитанного, интеллигентного человека. Мы к этому отнеслись безразлично. Вы знаете, кто такой Фролов? Он человек, который довел до банкротства два банка. Кыргызстан стал местом для мошенников и аферистов? Если говорить о личной ответственности, то человек, который привел Фролова в Кыргызстан, тоже не лучше. Сам отказывается выплатить долг десяткам семей. Эти аферисты теперь пользуются трибуной парламента, прикрываются именем президента», — заявил Мирлан Жеенчороев.

Отметим, в парламенте против Толкунбека Абдыгулова выступал депутат Самат Ибраев. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/208669/
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