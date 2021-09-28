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Власть

Депутаты БГК попросили мэра Бишкека наказать своего заместителя

Депутат БГК Казыбек Эргешов попросил наказать вице-мэра Азата Узакова.

По его словам, чиновник игнорирует заседания фракции «Ынтымак», в том числе выездные, где проходят встречи с жителями, хотя его извещают заранее.

«Я расцениваю это как саботаж, неуважение к депутатскому корпусу и жителям города», — отметил он.

Депутат добавил, что фракция «Ынтымак» будет ставить вопрос о выражении недоверия в связи с ненадлежащим выполнением своих обязанностей, а также решений БГК. «Прошу поддержать и направить решение БГК мэру о рассмотрении дисциплинарной ответственности Азата Узакова», — отметил Казыбек Эргешов.

Депутаты поддержали это предложение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208512/
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