Похищение школьников в Лейлеке. Их задержали правоохранительные органы РТ

Двое школьников Лейлекского района Баткенской области были задержаны правоохранительными органами Таджикистана по факту незаконного пересечения госграницы. Об этом 24.kg сообщили в полномочном представительстве президента в Баткене.
«Правоохранительными органами РТ по факту незаконного пересечения госграницы были задержаны 16-летние ученики местной школы Шерзат Юзбаев и Элибай Нейматов. По предварительным данным, они осуществляли перегруз сельхозпродукции (виноград) из автотранспорта РТ на авто марки Mercedes-Benz Sprinter КР», — отметили в обладминистрации.
Родители Шерзата Юзбаева находятся на заработках в России.
По данным обладминистрации, полномочный представитель президента в регионе Абдыкерим Алимбаев сейчас находится в Лейлекском районе на ранее запланированной встрече с главой Гафурского района Таджикистана.
УВД региона пока не может дать никакую информацию о пропаже и задержании несовершеннолетних жителей Лейлекского района.