16:44
USD 84.80
EUR 99.50
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Секретарь Совбеза рассказал чиновникам, что их ждет, если вмешаются в выборы

Под председательством секретаря Совета безопасности Марата Иманкулова сегодня состоялось первое заседание Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша.

По данным пресс-службы президента, в заседании приняли участие входящие в состав республиканского штаба руководители министерств, ведомств и ЦИК, полномочные представители президента в областях, мэры Бишкека и Оша.

Марат Иманкулов обозначил основную задачу республиканского штаба, состоящую в организационно-техническом обеспечении избирательных комиссий для проведения на высоком уровне чистых и прозрачных парламентских выборов. В то же время он подчеркнул недопустимость вмешательства в работу комиссий ни под какими предлогами.

Секретарь Совбеза напомнил, что проведение выборов с нарушением законодательства, применением массового подкупа избирателей и фальсификацией итогов голосования не раз приводили к народным волнениям.

По его словам, все госорганы власти должны приложить максимальные усилия для проведения справедливых и чистых выборов, своевременно и оперативно реагировать на нарушения избирательного процесса, принимая соответствующие меры к нарушителям в рамках законодательства.

Иманкулов особо подчеркнул, что представители органов государственной власти любого уровня не должны вмешиваться в агитационную кампанию и избирательный процесс.

«В случаях использования государственными служащими своих полномочий в целях влияния на итоги голосования или принуждения подчиненных в пользу того или иного кандидата или партии, несмотря на занимаемую должность, они будут уволены, а при наличии в их действиях состава преступления — привлечены к уголовной ответственности. Никому не позволено нарушать законы Кыргызской Республики», — заявил Марат Иманкулов.

Вместе с этим он предупредил о принятии жестких мер со стороны правоохранительных органов в отношении представителей власти при выявлении фактов использования ими в пользу каких-либо политических партий и кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша работников бюджетных сфер — учителей, врачей, социальных сотрудников и квартальных.

Секретарь Совбеза призвал политические партии и кандидатов в депутаты соблюдать законодательство, не обостряя общественно-политическую ситуацию в стране и не разобщая народ ради собственных амбиций и частных интересов.

Кроме того, он отметил важность принятия в условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер для сохранения здоровья избирателей на участках в ходе голосования.

На заседании заслушаны доклады руководителей ЦИК, Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел о подготовке к проведению парламентских выборов.

По итогам заседания с учетом внесенных предложений утвержден план работы республиканского штаба.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208124/
просмотров: 486
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Кыргызстанцы за рубежом смогут проголосовать по одному бюллетеню
Выборы-2021. Число желающих баллотироваться по одномандатным округам растет
Выборы-2021. Партии получат час бесплатного эфирного времени
Выборы-2021. Экс-гендиректор ОАО «МАМ» собрался баллотироваться
Выборы-2021. Где кандидатам и партиям разрешено агитировать
Выборы-2021. Закон не запрещает приглашать эстрадных певцов для агитации
Выборы-2021. В России откроют 20 избирательных участков, из них пять — впервые
Выборы-2021. Еще четыре кандидата заявили о самовыдвижении
Выборы-2021. Еще две партии заявили об объединении
Выборы-2021. До 12 ноября можно попасть в список избирателей
Популярные новости
Незаконное обогащение. В&nbsp;ГКНБ рассказали, чем владеет Туйгунаалы Абдраимов Незаконное обогащение. В ГКНБ рассказали, чем владеет Туйгунаалы Абдраимов
Держитесь подальше от&nbsp;сур. В&nbsp;парламенте поругались генпрокурор и&nbsp;депутат Держитесь подальше от сур. В парламенте поругались генпрокурор и депутат
В&nbsp;Бишкеке из-за низких тарифов водители маршруток уходят с&nbsp;линий В Бишкеке из-за низких тарифов водители маршруток уходят с линий
Китайская компания вывезла из&nbsp;Кыргызстана 17&nbsp;фур золоторудного концентрата Китайская компания вывезла из Кыргызстана 17 фур золоторудного концентрата
Бизнес
Подключай домашний интернет + ТВ&nbsp;от&nbsp;Saima от&nbsp;445 сомов за&nbsp;первый месяц! Подключай домашний интернет + ТВ от Saima от 445 сомов за первый месяц!
Премьер Индии связывает порт Чабахар с&nbsp;новыми возможностями для Центральной Азии Премьер Индии связывает порт Чабахар с новыми возможностями для Центральной Азии
MegaCom и&nbsp;госпредприятие &laquo;Инфоком&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и госпредприятие «Инфоком» подписали меморандум о сотрудничестве
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;Visa запустили новую систему оплаты «Халык Банк Кыргызстан» и Visa запустили новую систему оплаты
23 сентября, четверг
16:24
В Кыргызстане запустили программное обеспечение адресного регистра В Кыргызстане запустили программное обеспечение адресно...
16:18
Секретарь Совбеза рассказал чиновникам, что их ждет, если вмешаются в выборы
16:09
День государственного языка. Айсулуу Тыныбекова обратилась к кыргызстанцам
15:52
МИД Кыргызстана решает вопрос с переправкой из Индии тел погибшей и ее ребенка
15:37
В Караколе милиционеров подозревают в избиении беременной женщины