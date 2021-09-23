Секретарь Совбеза рассказал чиновникам, что их ждет, если вмешаются в выборы

Под председательством секретаря Совета безопасности Марата Иманкулова сегодня состоялось первое заседание Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша.

По данным пресс-службы президента, в заседании приняли участие входящие в состав республиканского штаба руководители министерств, ведомств и ЦИК, полномочные представители президента в областях, мэры Бишкека и Оша.

Марат Иманкулов обозначил основную задачу республиканского штаба, состоящую в организационно-техническом обеспечении избирательных комиссий для проведения на высоком уровне чистых и прозрачных парламентских выборов. В то же время он подчеркнул недопустимость вмешательства в работу комиссий ни под какими предлогами.

Секретарь Совбеза напомнил, что проведение выборов с нарушением законодательства, применением массового подкупа избирателей и фальсификацией итогов голосования не раз приводили к народным волнениям.

По его словам, все госорганы власти должны приложить максимальные усилия для проведения справедливых и чистых выборов, своевременно и оперативно реагировать на нарушения избирательного процесса, принимая соответствующие меры к нарушителям в рамках законодательства.

Иманкулов особо подчеркнул, что представители органов государственной власти любого уровня не должны вмешиваться в агитационную кампанию и избирательный процесс.

«В случаях использования государственными служащими своих полномочий в целях влияния на итоги голосования или принуждения подчиненных в пользу того или иного кандидата или партии, несмотря на занимаемую должность, они будут уволены, а при наличии в их действиях состава преступления — привлечены к уголовной ответственности. Никому не позволено нарушать законы Кыргызской Республики», — заявил Марат Иманкулов.

Вместе с этим он предупредил о принятии жестких мер со стороны правоохранительных органов в отношении представителей власти при выявлении фактов использования ими в пользу каких-либо политических партий и кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша работников бюджетных сфер — учителей, врачей, социальных сотрудников и квартальных.

Секретарь Совбеза призвал политические партии и кандидатов в депутаты соблюдать законодательство, не обостряя общественно-политическую ситуацию в стране и не разобщая народ ради собственных амбиций и частных интересов.

Кроме того, он отметил важность принятия в условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер для сохранения здоровья избирателей на участках в ходе голосования.

На заседании заслушаны доклады руководителей ЦИК, Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел о подготовке к проведению парламентских выборов.

По итогам заседания с учетом внесенных предложений утвержден план работы республиканского штаба.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.