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Власть

Садыр Жапаров просит спасти от исчезновения многовековые ледники

«Под риском исчезновения находятся многовековые ледники, реки и биоразнообразие горных экосистем Кыргызстана. В этом году в ЮНЕСКО мы инициируем резолюцию «О сохранении горных ледников» и одновременно продолжим работу с международными партнерами по выполнению положений резолюции «Природа не знает границ», внесенной Кыргызстаном и недавно утвержденной Генеральной Ассамблеей ООН», — заявил президент Садыр Жапаров в видеопослании на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства подчеркнул, что есть обнадеживающие достижения. Например, благодаря общей работе удалось не допустить исчезновение снежного барса.

«Кыргызская экономика постепенно «зеленеет», в строй будут вводить все больше безуглеродных источников энергии, имея в виду в первую очередь гидроэлектростанции. В целях обеспечения энергетической безопасности Кыргызстан намерен поэтапно реализовать ряд проектов по строительству ГЭС, являющихся экологически чистыми источниками энергии. Доступ к современным, экологически чистым и недорогим услугам по энергоснабжению в развивающихся странах имеет чрезвычайно важное значение для достижения глобальных целей в области развития, сформулированных в Целях устойчивого развития до 2030 года. Полагаем, что реализация проектов по строительству ГЭС в Кыргызстане обеспечит потребности стран Центральной Азии в гидроэнергии и тем самым создаст благоприятные условия для устойчивого развития всего нашего региона. Приглашаю инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству в водно-энергетическом комплексе, в том числе на принципах государственно-частного партнерства, в духе Парижского соглашения», — сказал Садыр Жапаров.

Вместе с тем Кыргызстан к 2050 году постарается достичь углеродной нейтральности.

Садыр Жапаров

Он добавил, что Кыргызстан рассчитывает на особое внимание, поддержку и помощь мирового сообщества, ООН и международных финансовых институтов в решении проблем экосистем горных стран, особенно не имеющих доступа к морю.

«В этой связи считаем, что назрел вопрос создания в рамках ООН специального глобального фонда по поддержке горных стран в реализации целевых программ по достижению устойчивого развития, адаптации и предотвращению изменения климата, горным лесам и биоразнообразию, природным бедствиям, поддержке горных сообществ», — подчеркнул Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207903/
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