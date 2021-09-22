О недобросовестных инвесторах рассказал Генеральной Ассамблее ООН Садыр Жапаров

В Кыргызстане есть случаи, когда недобросовестные инвесторы в погоне за большой прибылью и злоупотребляя общественным доверием не позаботились должным образом об экологии. Об этом президент Садыр Жапаров заявил в своем видеопослании на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«К большому сожалению, в Кыргызстане есть случаи, когда недобросовестные инвесторы в погоне за большой прибылью и злоупотребляя общественным доверием не позаботились должным образом, чтобы их деятельность не нанесла урон экологии», — отметил он.

По его словам, в соответствии с национальными законами кыргызские власти пресекают такую противоправную деятельность и затем вынуждены сами разбираться с экологическими последствиями, например обеспечивая безопасную утилизацию вредных отходов, управление отвалами и хвостохранилищами.

«На протяжении трех десятилетий Кыргызстан остается на международной арене активным проводником интересов горных государств, не имеющих выхода к морю, с целью решения проблем устойчивого развития и влияния изменения климата. По нашей инициативе, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 2002-й был объявлен Международным годом гор. В том же году в Бишкеке прошел первый Глобальный горный саммит, а в 2018-м уже четвертый Всемирный горный форум. На текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН от «Группы друзей горных стран» мы инициируем, чтобы вновь объявить 2022-й Международным годом гор, утвердить пятилетнюю программу по устойчивому развитию горных регионов и в 2027 году созвать Глобальный саммит «Бишкек+25»», — сказал Садыр Жапаров.