Садыр Жапаров заверил ООН, что Кыргызстан не свернет с демократического пути

Президент Кыргызстана выступил с видеопосланием на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, посвященной теме «Повышение устойчивости через надежду — возрождение после COVID-19, устойчивое восстановление, реагирование на потребности планеты, уважение прав людей, и активизация работы Организации Объединенных Наций».

Садыр Жапаров назвал основным достижением республики за этот короткий по историческим меркам период становление демократии как модели государственного развития и сильного гражданского общества.

Он заверил, что страна не свернет с демократического пути. Это требование нашего свободолюбивого народа.

Глава государства также коснулся темы октябрьских событий 2020 года, когда в КР сменилась власть.

«Скоро исполнится годовщина с начала известных октябрьских событий в нашей стране, с которых начался новый этап в ее современной истории. За один год нам удалось восстановить общественно-политическую и социально-экономическую стабильность, заслужить веру и доверие общества. Итоги прошедших президентских выборов и конституционного референдума были также признаны международным сообществом, в том числе наблюдателями Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека», — сказал он.

Садыр Жапаров пригласил международных наблюдателей промониторить парламентские выборы — 2021.

«Впереди нас ждут очередные выборы в национальный парламент, намеченные на 28 ноября. Приглашаю государства — членов ООН и международные организации направить своих наблюдателей. Мы создадим все условия для их полноценной и безопасной работы. Рассчитываем, что ко времени выборов эпидемиологическая ситуация в стране полностью нормализуется», — отметил президент.