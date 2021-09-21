Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана прибыла в Кыргызстан

Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева прибыла с официальным визитом в Кыргызстан. Об этом сообщила пресс-служба Жогорку Кенеша.

Парламентскую делегацию в международном аэропорту «Манас» встретили заместители торага Аида Касымалиева и Нурбек Сыдыгалиев, руководитель депутатской группы дружбы ЖК по сотрудничеству с Республикой Узбекистан Мамасадык Бакиров.

Отмечается, что в рамках визита состоится ряд встреч на высшем уровне.

Танзила Нарбаева примет участие в международном бизнес-форуме «Диалог женщин-предпринимателей Кыргызстан — Узбекистан».