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Власть

Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана прибыла в Кыргызстан

Фото Жогорку Кенеша. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева

Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева прибыла с официальным визитом в Кыргызстан. Об этом сообщила пресс-служба Жогорку Кенеша.

Парламентскую делегацию в международном аэропорту «Манас» встретили заместители торага Аида Касымалиева и Нурбек Сыдыгалиев, руководитель депутатской группы дружбы ЖК по сотрудничеству с Республикой Узбекистан Мамасадык Бакиров.

Отмечается, что в рамках визита состоится ряд встреч на высшем уровне.

Танзила Нарбаева примет участие в международном бизнес-форуме «Диалог женщин-предпринимателей Кыргызстан — Узбекистан».
Ссылка: https://24.kg/vlast/207833/
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