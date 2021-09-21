В Бишкеке хотят реанимировать неиспользуемые троллейбусные линии

В Бишкеке могут реанимировать неиспользуемые троллейбусные линии. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по местному самоуправлению и работе с общественными организациями сообщил вице-мэр Русланбек Акылбеков.

Депутат Олег Попиков поинтересовался у чиновника, почему во время обсуждения вопроса развития пассажирского транспорта акцент делается на автобусы и маршрутки. «А что троллейбусы, не перспективно?» — спросил он.

Вице-мэр ответил, что использование самих троллейбусов выгодно, но дорогая инфраструктура. «Поэтому планируем перейти на электробусы за счет АБР. Там, где линии не загружены, не используются, будем дополнять троллейбусами. Сейчас БТУ проводит инвентаризацию, после чего будет рассмотрен вопрос обновления сетей», — сказал он.