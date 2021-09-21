В Кыргызстане частные компании готовы включить в карты радары-трехножки

Приложение, которое показывает радар-трехножку на дороге, до сих пор не разработано. Об этом на заседании комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству заявил депутат Бейшеналы Нурдинов.

По словам нардепа, во время каникул он часто ездил по стране, но обещание, которое дало Министерство цифрового развития, не выполнено.

Глава ведомства Дастан Догоев ответил, что сейчас ведутся переговоры с компаниями 2GIS и «Яндекс», чтобы включить туда дислокацию камер на дорогах.

«Есть онлайн-карты. Компаниям выгодно включить в карту дислокацию программно-аппаратных комплексов. Через две недели я предоставлю вам отчет», — сказал Дастан Догоев.