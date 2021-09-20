Назначить одного посла в Грузию, Армению и Азербайджан предложил Тазабек Икрамов

Председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Тазабек Икрамов предложил МИД объединить посольства в Азербайджане, Армении и Грузии. Об этом он заявил сегодня на заседании парламентского комитета.

Тазабек Икрамов выступил против передачи полномочий посла в Армении послу Кыргызстана в России Гульнаре-Кларе Самат. «Посольство Кыргызстана в России и так не успевает помогать нашим гражданам. Россия большая. Почему вы не хотите объединить Грузию, Армению и Азербайджан? Зачем и так не успевающему послу даете еще и Армению?» — поинтересовался он.

Заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев объяснил председателю комитета, что по политическим причинам невозможно объединить посольства в Баку и Ереване. «Есть весомая причина передачи полномочий посла в Армении послу Кыргызстана в России. Тем более нет возможности, находясь в Баку, контролировать дипломатическое представительство в Ереване. На это Азербайджан не согласится. На это надо смотреть и с политической стороны», — ответил он.

Отметим, Армения и Азербайджан в течение многих лет находятся в конфликтной ситуации из-за Нагорного Карабаха. В сентярбе 2020 года конфликт обострился до столкновений между армянскими и азербайджанскими войсками. В итоге премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал перемирие с Баку по Нагорному Карабаху. Еревану пришлось отдать Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, в регионе были размещены российские миротворцы.