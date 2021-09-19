Это карательный орган! Совет судей принял незаконный документ и работает по нему

Совет судей Кыргызстана своим решением издал временное положение и теперь рассматривает вопросы ответственности служителей Фемиды на основании этой бумаги, сообщила экс-член Конституционной палаты Клара Сооронкулова.

«С принятием новой Конституции в судебной системе наступил полный хаос. Совет судей сам себя назначил нормотворческим органом, принял временное положение о порядке рассмотрения вопросов ответственности судей и теперь на основании этого документа рассматривает дисциплинарные дела. Совет судей, осознаете ли вы, что творите? Порядок привлечения судей к ответственности может регулироваться только конституционным законом, а ваше так называемое положение ни по каким критериям не относится даже к подзаконным актам. По сути, вы создали чрезвычайный карательный трибунал. С точки зрения Уголовного кодекса это злоупотребление должностным положением. Теперь на основе этого ничтожного документа вы собираетесь наказывать неугодных нынешней власти судей, но ведь наступит время, обязательно наступит, когда придется отвечать и вам», — возмущена она.

«Я обращаюсь ко всем судьям Кыргызской Республики. Прекратите вести себя, как овцы на заклание! Совет судей собирается вас судить в обход Конституции и закона, на основании какого-то ничтожного временного положения. Вы представители одной из ветвей государственной власти, но что можно ожидать от носителей правосудия, которые не в состоянии защитить самих себя? Вы все превратились в бесправных дрожащих тварей», — обратилась к бывшим коллегам юрист.

Совет судей КР пока недоступен для комментариев.