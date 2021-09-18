Президент поручил принять меры для включения комплекса «Узген» в список ЮНЕСКО

Президент Садыр Жапаров поручил Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики предпринять все необходимое для включения исторического комплекса «Узген» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО до 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, накануне президент посетил этнофольклорный фестиваль «Узген-Мунара — 2021», посмотрел этноярмарку и театральный пролог «Узген в моем сердце».

После Садыр Жапаров отметил важность сохранения исторического и культурного наследия предков, одним из которых является комплекс «Узген».

Профессор Мустафа Джеват Акшит вручил Садыру Жапарову переведенный на турецкий язык 31-томный труд имама Сарахси о человеческих ценностях и мировоззрении «Аль-Мабсут».

Завершилось мероприятие награждением манасчи и акынов-импровизаторов, прибывших для участия в этнофестивале со всех областей Кыргызстана, и концертом звезд отечественной эстрады.