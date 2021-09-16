Выборы-2021. ЦИК утвердил смету расходов

ЦИК утвердил смету расходов на проведение выборов депутатов Жогорку Кенеша.

Уточняется, что окончательная сумма — 592 миллиона 532 тысячи сомов. При этом расходы ЦИК — 235,3 миллиона. На окружные избирательные комиссии решено потратить 335 миллионов сомов, 18 миллионов сомов уйдут на обеспечение голосования за рубежом.

За пределами КР будет открыто 57 избирательных участков.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.