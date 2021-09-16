18:17
USD 84.80
EUR 100.28
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. ЦИК утвердил смету расходов

ЦИК утвердил смету расходов на проведение выборов депутатов Жогорку Кенеша.

Уточняется, что окончательная сумма — 592 миллиона 532 тысячи сомов. При этом расходы ЦИК — 235,3 миллиона. На окружные избирательные комиссии решено потратить 335 миллионов сомов, 18 миллионов сомов уйдут на обеспечение голосования за рубежом.

За пределами КР будет открыто 57 избирательных участков.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207362/
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Еще одно заявление от кандидата-самовыдвиженца поступило в ЦИК
Выборы-2021. Еще два самовыдвиженца заявили об участии в кампании
Выборы-2021. Шесть партий не создали до сих пор избирательные фонды
Выборы-2021. ЦИК показала, как могут выглядеть бюллетени
Выборы-2021. Изменены границы избирательных участков в девяти округах
Выборы-2021. Глава ЦИК рассказала, почему введены открытые списки для партий
Выборы-2021. Партия и кандидат за нарушения могут быть сняты на любом этапе
Выборы-2021. С определением результатов проблем не возникнет
Выборы-2021. За рубежом планируют открыть 57 избирательных участков
Выборы-2021. Партийные объединения: кто, с кем и почему
Популярные новости
Началось! В&nbsp;ЦИК поступило первое заявление от&nbsp;кандидата-самовыдвиженца Началось! В ЦИК поступило первое заявление от кандидата-самовыдвиженца
Выборы-2021. Схемы и&nbsp;границы округов готовы. Кандидаты могут подавать заявки Выборы-2021. Схемы и границы округов готовы. Кандидаты могут подавать заявки
По&nbsp;68&nbsp;детей в&nbsp;классе. Депутат призвала Минобразования заняться проблемами школ По 68 детей в классе. Депутат призвала Минобразования заняться проблемами школ
Владимир Путин не&nbsp;приедет в&nbsp;Душанбе Владимир Путин не приедет в Душанбе
Бизнес
Все о&nbsp;маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе от&nbsp;зарубежных спикеров на&nbsp;DIGITAL FEST 2021 Все о маркетинге, креативе и рекламе от зарубежных спикеров на DIGITAL FEST 2021
Пройдите онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay за&nbsp;несколько секунд Пройдите онлайн-идентификацию в MegaPay за несколько секунд
В&nbsp;Бишкеке пройдет первый форум по&nbsp;электронной коммерции e-Commerce EXPO 2021 В Бишкеке пройдет первый форум по электронной коммерции e-Commerce EXPO 2021
Выгодные агрокредиты в&nbsp;честь 20-летия KICB Выгодные агрокредиты в честь 20-летия KICB
16 сентября, четверг
18:15
В некоторых районах Канта 20 сентября не будет газа В некоторых районах Канта 20 сентября не будет газа
18:05
Мэрия Кара-Балты выиграла в суде у депутата СДПК Нурмухамата Тохтыева
18:02
Вооруженный конфликт — это неприемлемо. Эксперт об инициативе Садыра Жапарова
18:01
Кабмин Кыргызстана будет участвовать во Всемирном дне чистоты
17:57
Выборы-2021. Еще одно заявление от кандидата-самовыдвиженца поступило в ЦИК