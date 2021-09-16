О плевках власти, «Кумторе», тарифах. Депутат возмущена действиями чиновников

Депутат парламента Наталья Никитенко заявила, что у страны нет плана по развитию экономики, а сама ситуация напоминает катастрофу.

«Власти вновь объявили о повышении тарифов. Прошел год, когда эти люди у власти. Может, кто-нибудь слышал план по развитию экономики страны? План выхода из кризиса? Нет. Все, что мы слышим: потерпите, скоро будет чудо! Полгода, год, три года, теперь пять лет. А пока повышаем тарифы, плату за проезд, налоги и остальное», — возмутилась она.

Наталья Никитенко напоминает, что экономическая ситуация в Кыргызстане в 2021-м неутешительная. По итогам семи месяцев продолжился спад ВВП, который составил 98,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого, кризисного 2020 года.

Сегодня все страны показывают рост. В Узбекистане за первое полугодие зафиксирован рост более 6 процентов, в Таджикистане —более 8 процентов. По прогнозу МВФ, 2021-й станет самым благоприятным для роста мировой экономики за последние 40 лет, который составит 6 процентов. И на этом фоне отрицательный рост экономики Кыргызстана уже напоминает катастрофу. По словам нардепа, по итогам первого полугодия практически прекратился приток прямых иностранных инвестиций ($112 миллионов), а их отток составил рекордную величину — $548 миллионов. Она добавила, что отток инвестиций в 2020 году составил более $600 миллионов. И требует от кабмина предоставить план выхода из кризиса.

Затронула Наталья Никитенко и ситуацию вокруг «Кумтора».

«В июне этого года Кыргызстан экспортировал порядка 6 килограммов золота. Такой вывод можно сделать, изучив данные Национального статистического комитета. По данным за январь — май, было продано 4 тонны 135,7 килограмма золота ($234 миллиона 718 тысяч). При этом с января по июнь — 4 тонны 141,9 килограмма ($234 миллиона 909,7 тысячи). Если отнять от второй цифры первую, получится, что реализовано 6,2 килограмма золота стоимостью менее $200 тысяч. При этом господин Болтурук утверждает, что было добыто более тонны золота на сумму порядка $40 миллионов. Тонна золота — это 35 тысяч 274 унции. При средней стоимости в $1 тысячу 740 за унцию, а такова средняя цена на Лондонской бирже за это время, мы должны получить более $61 миллиона, а точнее, $61 миллион 376 тысяч 760. Где они? Может быть, в Нацбанке, как нам говорили? Но нет. Стоимость золотого запаса Национального банка с мая уменьшилась на 62,5 миллиарда сомов. Таковы данные на сайте Нацбанка», — заметила она.

Данных о деятельности «Кумтора» нет. Что там происходит, непонятно. Рудник работает, фабрика работает. Золото добывается, но куда оно уходит? Наталья Никитенко

По ее словам, никто не принял главного решения.

« Никто не принял решения о национализации рудника. До сих пор его статус непонятен. А потом что? Суды идут, и идут, насколько известно, не в нашу пользу. Если суд решит не в нашу пользу, то кто-нибудь просчитал последствия? И кто будет платить потом за «разбитые горшки»? Опять народ?

А денег у народа нет. Нацстатком сравнил рост цен на продукты и тарифы в странах ЕАЭС. Самый высокий уровень потребительской инфляции зафиксирован в Кыргызстане. Более 7,5 процента. И это при том, что в прошлом году мы тоже были лидерами, и рост тогда составил более 10 процентов. И в этих условиях мы поднимаем пенсии на 200 сомов! Иначе, чем плевком, я это назвать не могу», — возмущена депутат.

Она также отметила тяжелую ситуацию в энергосекторе и транспорте, необходимы реформы и реструктуризация. Но проводить их за счет населения нельзя. Люди и бизнес не вышли еще из кризиса 2020-го. По словам Натальи Никитенко , если резко поднять тарифы в промышленности, то она умрет, не выдержав конкуренции.

«Республике необходима нормальная вменяемая стратегия выхода из кризиса, резервом могут стать средства из «Кумтора». Если он станет работать прозрачно, мы наконец узнаем, куда деваются золото и деньги», — добавила она.