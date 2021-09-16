О плевках власти, «Кумторе», тарифах. Депутат возмущена действиями чиновников

Депутат парламента Наталья Никитенко заявила, что у страны нет плана по развитию экономики, а сама ситуация напоминает катастрофу.
«Власти вновь объявили о повышении тарифов. Прошел год, когда эти люди у власти. Может, кто-нибудь слышал план по развитию экономики страны? План выхода из кризиса? Нет. Все, что мы слышим: потерпите, скоро будет чудо! Полгода, год, три года, теперь пять лет. А пока повышаем тарифы, плату за проезд, налоги и остальное», — возмутилась она.
Наталья Никитенко напоминает, что экономическая ситуация в Кыргызстане в 2021-м неутешительная. По итогам семи месяцев продолжился спад ВВП, который составил 98,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого, кризисного 2020 года.
Сегодня все страны показывают рост. В Узбекистане за первое полугодие зафиксирован рост более 6 процентов, в Таджикистане —более 8 процентов. По прогнозу МВФ, 2021-й станет самым благоприятным для роста мировой экономики за последние 40 лет, который составит 6 процентов. И на этом фоне отрицательный рост экономики Кыргызстана уже напоминает катастрофу.
По словам нардепа, по итогам первого полугодия практически прекратился приток прямых иностранных инвестиций ($112 миллионов), а их отток составил рекордную величину — $548 миллионов. Она добавила, что отток инвестиций в 2020 году составил более $600 миллионов. И требует от кабмина предоставить план выхода из кризиса.
Затронула Наталья Никитенко и ситуацию вокруг «Кумтора».
«В июне этого года Кыргызстан экспортировал порядка 6 килограммов золота. Такой вывод можно сделать, изучив данные Национального статистического комитета. По данным за январь — май, было продано 4 тонны 135,7 килограмма золота ($234 миллиона 718 тысяч). При этом с января по июнь — 4 тонны 141,9 килограмма ($234 миллиона 909,7 тысячи). Если отнять от второй цифры первую, получится, что реализовано 6,2 килограмма золота стоимостью менее $200 тысяч. При этом господин Болтурук утверждает, что было добыто более тонны золота на сумму порядка $40 миллионов. Тонна золота — это 35 тысяч 274 унции. При средней стоимости в $1 тысячу 740 за унцию, а такова средняя цена на Лондонской бирже за это время, мы должны получить более $61 миллиона, а точнее, $61 миллион 376 тысяч 760. Где они? Может быть, в Нацбанке, как нам говорили? Но нет. Стоимость золотого запаса Национального банка с мая уменьшилась на 62,5 миллиарда сомов. Таковы данные на сайте Нацбанка», — заметила она.
Данных о деятельности «Кумтора» нет. Что там происходит, непонятно. Рудник работает, фабрика работает. Золото добывается, но куда оно уходит?
Наталья Никитенко
По ее словам, никто не принял главного решения.
«Никто не принял решения о национализации рудника. До сих пор его статус непонятен. А потом что? Суды идут, и идут, насколько известно, не в нашу пользу. Если суд решит не в нашу пользу, то кто-нибудь просчитал последствия? И кто будет платить потом за «разбитые горшки»? Опять народ?
А денег у народа нет. Нацстатком сравнил рост цен на продукты и тарифы в странах ЕАЭС. Самый высокий уровень потребительской инфляции зафиксирован в Кыргызстане. Более 7,5 процента. И это при том, что в прошлом году мы тоже были лидерами, и рост тогда составил более 10 процентов. И в этих условиях мы поднимаем пенсии на 200 сомов! Иначе, чем плевком, я это назвать не могу», — возмущена депутат.
Она также отметила тяжелую ситуацию в энергосекторе и транспорте, необходимы реформы и реструктуризация. Но проводить их за счет населения нельзя. Люди и бизнес не вышли еще из кризиса 2020-го. По словам Натальи Никитенко, если резко поднять тарифы в промышленности, то она умрет, не выдержав конкуренции.
«Республике необходима нормальная вменяемая стратегия выхода из кризиса, резервом могут стать средства из «Кумтора». Если он станет работать прозрачно, мы наконец узнаем, куда деваются золото и деньги», — добавила она.