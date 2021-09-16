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Власть

Динара Кемелова назначена послом Кыргызстана во Вьетнаме

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Динара Кемелова

Динара Кемелова назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Социалистической Республике Вьетнам по совместительству с резиденцией в городе Сеуле. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Напомним, с января 2019 года она является послом Кыргызстана в Республике Корея.

Динара Кемелова родилась 24 июля 1971 года. Окончила Московский государственный университет имени Ломоносова, юридический факультет, международное право.

В МИД с 1995 года. В 2015-2019 годах была первым заместителем министра иностранных дел Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207223/
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