Динара Кемелова назначена послом Кыргызстана во Вьетнаме

Динара Кемелова назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Социалистической Республике Вьетнам по совместительству с резиденцией в городе Сеуле. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Напомним, с января 2019 года она является послом Кыргызстана в Республике Корея.

Динара Кемелова родилась 24 июля 1971 года. Окончила Московский государственный университет имени Ломоносова, юридический факультет, международное право.

В МИД с 1995 года. В 2015-2019 годах была первым заместителем министра иностранных дел Кыргызстана.